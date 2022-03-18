Овечкин сократил отставание от Хоу и Гретцки в гонке снайперов НХЛ

На стадионе "Нейшнвайд-Арена" в Коламбусе завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Вашингтон Кэпиталз" на выезде встречался с "Коламбус Блю Джекетс". Гости льда забросили семь шайб, одержав победу над "голубыми жакетами" с разгромным счетом 7:2. Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в ворота соперников.

Это произошло на 31-й минуте встречи после реализации численного большинства. Также Овечкин ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову, который на 50-й минуте матча забросил седьмую шайбу в ворота "Коламбуса". Эта шайба стала для Овечкина 38-й в текущем розыгрыше НХЛ. Кроме того, на его счету 35 результативных передач в 60 играх. От рекорда Горди Хоу россиянина отделяет 33 гола в ворота соперника. До Уэйна Гретцки — 126.