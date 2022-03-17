Хоккеисты ЦСКА обыграли столичное "Динамо"

Московский ЦСКА со счетом 3:2 обыграл столичное "Динамо" в стартовом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 653 зрителей.

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ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч также пройдет на "ЦСКА-Арене" 19 марта и начнется в 17:00 мск.

В регулярном чемпионате этого сезона соперники по два раза обменялись гостевыми победами - ЦСКА побеждал со счетом 3:2 (ОТ) и 3:0, "Динамо" - 3:2 (Б) и 4:3. Команды встречаются в плей-офф КХЛ третий раз в истории. В 2009 (3-0) и в 2013 году (4-1) победу одержало "Динамо", в 2019 - ЦСКА (4-1), все серии проходили в рамках второго раунда.

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 играх, "Динамо" с 64 очками после 48 встреч стало четвертым.