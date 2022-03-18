Дубль Дадонова помог «Вегасу» победить «Флориду»

Дадонов забросил 13-ю и 14-ю шайбы в текущем сезоне, также на его счету 12 передач в 61 матче сезона. Его одноклубник защитник Даниил Мироманов не отметился результативными действиями. Российский нападающий "Флориды" Максим Мамин также не сумел отличиться, его партнер по команде голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.