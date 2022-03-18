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30 минут назад

Две шайбы Дадонова помогли "Вегасу" победить "Флориду" в матче НХЛ

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"Вегас" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дубль Дадонова помог «Вегасу» победить «Флориду»
Фото: AP Photo/Steve MarcusAP Photo/Steve Marcus

В составе победителей шайбы забросили Бретт Хауден (18), Евгений Дадонов (26, 35), Николя Руа (54) и Вильям Карлссон (59). У проигравших отличились Картер Верхаге (9), Сэм Беннетт (38) и Сэм Райнхарт (53).

Дадонов забросил 13-ю и 14-ю шайбы в текущем сезоне, также на его счету 12 передач в 61 матче сезона. Его одноклубник защитник Даниил Мироманов не отметился результативными действиями. Российский нападающий "Флориды" Максим Мамин также не сумел отличиться, его партнер по команде голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.

"Вегас" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 70 очков в 63 матчах. "Флорида" лидирует в Атлантическом дивизионе, имея в активе 88 очков в 61 матче.

В следующем матче "Вегас" 19 марта дома примет "Лос-Анджелес", а "Флорида" в этот же день в гостях встретится с "Анахаймом".

Хоккей,Бретт Хауден,Даниил Мироманов,Николя Руа,Сэм Беннетт,Вильям Карлссон,Сэм Райнхарт,Максим Мамин,Сергей Бобровский,Евгений Дадонов,
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