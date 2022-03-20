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2 часа назад

Главный тренер "Миннесоты": Капризов в ярости, что мы играем неудачно

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Главный тренер "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон рассказал о том, как реагирует на неудачную серию команды нападающий клуба Кирилл Капризов. Его слова The Athletic.

Тренер "Миннесоты": "Капризов в ярости, что мы играем неудачно"
Фото: ReutersReuters

"Капризов в ярости, что мы играем неудачно. Я думал, что он придет, чтобы попросить больше времени на льду. А он пришел, чтобы спросить, чем он может помочь. Потом мы уже спрашивали: "Чем мы можем тебе помочь?" Люди любят, когда Капризов улыбается. Но в последнее время мы не видим улыбок", — сказал Эвасон.

Ранее сообщалось, что Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс" (3:1) заработал свое 76-е (32+44) очко в этом сезоне и вышел на третье место в истории своей команды по результативным баллам за один сезон. В рамках этого сезона НХЛ Капризов является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды.

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