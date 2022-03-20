Тренер "Миннесоты": "Капризов в ярости, что мы играем неудачно"

"Капризов в ярости, что мы играем неудачно. Я думал, что он придет, чтобы попросить больше времени на льду. А он пришел, чтобы спросить, чем он может помочь. Потом мы уже спрашивали: "Чем мы можем тебе помочь?" Люди любят, когда Капризов улыбается. Но в последнее время мы не видим улыбок", — сказал Эвасон.