Овечкин: если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю

«Никогда не знаешь, что произойдет даже завтра. Я счастлив, что вышел на третье место, мы сделали это как команда. Сейчас это всего лишь определенный период времени, и, если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — сказал Овечкин.