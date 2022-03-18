Овечкин: если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил возможность побить рекорд Уйэна Гретцки по заброшенным шайбам в истории Национальной хоккейной лиги. Его слова передает сайт НХЛ.
«Никогда не знаешь, что произойдет даже завтра. Я счастлив, что вышел на третье место, мы сделали это как команда. Сейчас это всего лишь определенный период времени, и, если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — сказал Овечкин.
Напомним, Овечкин отметился заброшенной шайбой в ворота соперников. Это произошло на 31-й минуте встречи после реализации численного большинства. Также Овечкин ассистировал своему соотечественнику Евгению Кузнецову, который на 50-й минуте матча забросил седьмую шайбу в ворота «Коламбуса».
Эта шайба стала для Овечкина 38-й в текущем розыгрыше НХЛ. Кроме того, на его счету 35 результативных передач в 60 играх.
От рекорда Горди Хоу россиянина отделяет 33 гола в ворота соперника. До Уэйна Гретцки — 126.
Отметим, что «Вашингтон» находится на 8-м месте в Восточной конференции, «Коламбус» — 9-й.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Коламбус» встретится с «Сент-Луис Блюз».
Ранее главный тренер «Вашигтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал шайбу Александра Овечкина, которая помогла ему выйти на третье место по голам в истории НХЛ.