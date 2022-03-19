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1 час назад

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче НХЛ. Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе

ТАССТАСС

"Вашингтон" на выезде в серии буллитов обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Вашингтона" отличились Евгений Кузнецов (8-я минута), Джон Карлсон (11), Александр Овечкин (55), который также реализовал победный буллит в послематчевой серии. У "Каролины" шайбы забросили Сэт Джарвис (6, 40), Винсент Трочек (28).

Кузнецов забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне, Овечкин отметился 39-м голом в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал одну результативную передачу, которая стала для него 31-й в нынешнем сезоне. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 769 голов, по этому показателю он занимает третье место за всю историю лиги. В списке лучших снайперов в истории НХЛ первым идет Уэйн Гретцки с 894 шайбами. Второе место занимает Горди Хоу (801).

"Вашингтон" с 80 очками после 63 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Каролина" идет первой с 88 очками в 61 игре.

Следующий матч "Вашингтон" проведет дома против "Далласа", "Каролина" на своем льду сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс". Обе встречи пройдут 20 марта.

Хоккей,Андрей Свечников,Илья Самсонов,Джон Карлсон,Уэйн Гретцки,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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