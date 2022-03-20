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1 час назад

Капризов обогнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхокс" (3:1).

Капризов обогнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Фото: ReutersReuters

Таким образом, российский форвард заработал свое 76-е (32+44) очко в этом сезоне. Теперь он занимает шестое место в гонке лучших бомбардиров лиги. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опустился на седьмую строчку. В его активе 75 (39+36) очков.

Лидирует по этому показателю канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макджвид, набравший 88 (34+54) балла. На второй строчке рамполагается нападающий "Флориды Пантерз" Джонатан Юбердо (66 (21+65) очков). Тройку лучших замыкает немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. У него 85 (41+44) очка.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в десятку хоккеистов в истории НХЛ по числу победных буллитов в послематчевых сериях.

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