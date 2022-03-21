Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству результативных сезонов 40+

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Российский нападающий Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" забросил свою 40-ю шайбу в сезоне. Это позволило ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству сезонов, в которых отметка заброшенных шайб игроком превышала бы отметку 40. 36-летний россиянин уже 12 сезонов подряд переходит отметку в 40 заброшенных шайб. До него подобным достижением мог похвастаться только Гретцки.

Овечкин повторил рекорд Гретцки
Фото: ReutersReuters

Овечкин располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ сезона 2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" и Крис Крайдер из "Рейнджерс". У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует Мэттьюс Остон, на счету которого 46 голов. По системе гол + пас Овечкин является лучшим игроком своей команды. В этом сезоне российский нападающий набрал 76 очков (40 + 36). По этому показателю он занимает шестое место среди всех игроков НХЛ этого сезона и 22-е место среди всех игроков в истории лиги. Всего за карьеру 36-летний Ови набрал 1396 очков в 1259 матчах.

Ранее тренер "Ванкувера" Брюс Будро объяснил, почему не удивлен успехам Александра Овечкина.

Последние новости
Хоккей,Брюс Будро,Крис Крайдер,Леон Драйзайтль,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители