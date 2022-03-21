Овечкин повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" забросил свою 40-ю шайбу в сезоне. Это позволило ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству сезонов, в которых отметка заброшенных шайб игроком превышала бы отметку 40. 36-летний россиянин уже 12 сезонов подряд переходит отметку в 40 заброшенных шайб. До него подобным достижением мог похвастаться только Гретцки.

Овечкин располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ сезона 2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" и Крис Крайдер из "Рейнджерс". У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует Мэттьюс Остон, на счету которого 46 голов. По системе гол + пас Овечкин является лучшим игроком своей команды. В этом сезоне российский нападающий набрал 76 очков (40 + 36). По этому показателю он занимает шестое место среди всех игроков НХЛ этого сезона и 22-е место среди всех игроков в истории лиги. Всего за карьеру 36-летний Ови набрал 1396 очков в 1259 матчах.