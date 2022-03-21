"Овечкин не человек"

"Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе. Когда я впервые увидел, как он пьет газировку прямо перед выходом на лед, мне это показалось забавным. Но он делает все по-своему", — сказал Оши.