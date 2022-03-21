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40 минут назад

Оши: Овечкин не человек, он сделан из другого теста и работает на другом топливе

Газета.RuГазета.Ru

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши, комментируя в подкасте Spittin' Chiclets 770-ю шайбу Александра Овечкина в карьере НХЛ, заявил, что россиянин сделан "из другого теста".

"Овечкин не человек"
Фото: ТАССТАСС

"Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе. Когда я впервые увидел, как он пьет газировку прямо перед выходом на лед, мне это показалось забавным. Но он делает все по-своему", — сказал Оши.

Эта шайба для Овечкина стала уже 40-й в текущем сезоне. 36-летний россиянин располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ 2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" и Крис Крайдер из "Нью-Йорк Рейнджерс". У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует Мэттьюс Остон из "Торонто Мэйпл Лифс", на счету которого 46 голов. Ранее защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отреагировал на 770-ю шайбу Овечкина в НХЛ.

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