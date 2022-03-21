"Овечкин не человек"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши, комментируя в подкасте Spittin' Chiclets 770-ю шайбу Александра Овечкина в карьере НХЛ, заявил, что россиянин сделан "из другого теста".
"Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе. Когда я впервые увидел, как он пьет газировку прямо перед выходом на лед, мне это показалось забавным. Но он делает все по-своему", — сказал Оши.
Эта шайба для Овечкина стала уже 40-й в текущем сезоне. 36-летний россиянин располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ 2021/22. Вторую строчку делят Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" и Крис Крайдер из "Нью-Йорк Рейнджерс". У обоих по 41 заброшенной шайбе. Лидирует Мэттьюс Остон из "Торонто Мэйпл Лифс", на счету которого 46 голов. Ранее защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отреагировал на 770-ю шайбу Овечкина в НХЛ.