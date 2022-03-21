Российский хоккеист перешел в клуб НХЛ

Российский нападающий Владислав Наместников в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" в "Даллас". Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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В обмен "Детройт" получит право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Наместникову 29 лет, он выступал за "Детройт" с февраля 2020 года. В текущем регулярном чемпионате нападающий провел 60 матчей, в которых набрал 25 (13 шайб + 12 результативных передач) очков.