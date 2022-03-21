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1 час назад

СМИ: российский хоккеист Наместников перешел в клуб НХЛ "Даллас"

ТАССТАССиещё 1

Российский нападающий Владислав Наместников в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" в "Даллас". Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Российский хоккеист перешел в клуб НХЛ
Фото: ТАССТАСС

В обмен "Детройт" получит право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Наместникову 29 лет, он выступал за "Детройт" с февраля 2020 года. В текущем регулярном чемпионате нападающий провел 60 матчей, в которых набрал 25 (13 шайб + 12 результативных передач) очков.

"Даллас" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в активе клуба 71 очко в 61 матче. "Детройт" идет на пятой строчке в Атлантическом дивизионе с 57 очками после 62 встреч. За "Даллас" также играют российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Хоккей,Денис Гурьянов,Владислав Наместников,Александр Радулов,
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