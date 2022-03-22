НХЛ может отменить обмен Дадонова в «Анахайм»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может отменить сделку между «Вегасом» и «Анахаймом» из-за нарушения пункта о запрете обмена нападающего Евгения Дадонова, сообщает ESPN.

Фото: официальный сайт НХЛ официальный сайт НХЛ

В результате обмена, который состоялся 22 марта, «Голден Найтс» получили защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера. «Дакс» вместе с Дадоновым также достался выбор на драфте 2023 или 2024 года.

Как сообщает источник, через несколько часов после обмена выяснилось, что в контракте Дадонова, который был подписан в октябре 2020 года с «Оттавой», существовал пункт об ограничении на обмен. Россиянина нельзя было обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывает выступать.

Отмечается, что такой список, в котором значился «Анахайм», Дадонов предоставил «Оттаве» 1 июля перед стартом нынешнего сезона. Вскоре «Сенаторз» обменяли россиянина в «Вегас», забыв упомянуть о списке. Таким образом, «Голден Найтс» при обмене Дадонова в «Анахайм» не знали, что нарушают регламент НХЛ.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) уже обратилась к руководству лиги с требованием отменить обмен.