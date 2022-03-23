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1 час назад

Форвард "Вашингтона" Кузнецов обновил личный рекорд

Газета.RuГазета.Ruиещё 10

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз».

Форвард «Вашингтона» Кузнецов обновил личный рекорд
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Встреча закончилась поражением столичного клуба — 2:5.

Этот гол позволил 29-летнему россиянину продлить свою серию с набранными очками до десяти матчей. Тем самым он обновил личный рекорд за карьеру в лиге. В этих десяти играх Кузнецов набрал 13 (7+6) очков. Кроме того, хоккеист стал автором самой длинной серии с набранными очками среди всех игроков «Вашингтона» в текущем сезоне.

Всего в нынешнем сезоне форвард сыграл 62 матча, в которых набрал 63 (22+41) очка.

После 65 матчей «Вашингтон» располагается на четвертом месте в Столичном дивизионе. Отставание от идущей первой «Каролины» составляет восемь очков. «Сент-Луис» идет вторым в Центральном дивизионе.

В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют против «Баффало» 26 марта. Начало встречи в 2.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил пять шайб за 11 минут в матче против «Нью-Джерси Девилз».

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