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2 часа назад

Овечкин прервал свою серию из 5 результативных игр подряд

Газета.RuГазета.Ru

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сумел набрать очки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз".

Овечкин прервал свою серию из 5 результативных игр подряд
Фото: ReutersReuters

Эта встреча стала первой для россиянина за последние шесть матчей, в которой он не смог отметиться результативными действиями. В предыдущих пяти встречах 36-летний нападающий забросил четыре шайбы и оформил две результативные передачи.

Всего в этом сезоне россиянин забросил 40 шайб и сделал 36 результативных передач. По системе гол + пас Овечкин является лучшим игроком своей команды. Он набрал 76 очков. По этому показателю он занимает восьмое место среди всех игроков НХЛ этого сезона и 22-е место среди всех игроков в истории лиги. Всего за карьеру россиянин набрал 1396 очков в 1260 матчах.

Овечкин располагается на четвертой позиции в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22. На втором месте идет нападающий "Рейнджерс" Крис Крайдер. У него 42 заброшенные шайбы. Тройку лучших замыкает Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" (41 шайба).

Ранее Ти Джей Оши поделился своими эмоциями от тренировок со своим одноклубником Александром Овечкиным.

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