ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). ЦСКА вышел в финал Западной конференции.