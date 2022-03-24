Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

На стадионе "Скотиабанк-Арена" в Торонто завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой местные "Мэйпл Лифз" принимали "Нью-Джерси Девилз".

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Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Торонто" заброшенными шайбами отличились Мичелл Марнер, Пьер Энгвалль и российский форвард Илья Михеев. За "Нью-Джерси" забивали Дэймон Сиверсон и Нико Хишир.

Таким образом, после 63 проведенных встреч "Торонто" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 85 очков. "Нью-Джерси" после 64 игр занимает 14 позицию на Востоке, набрав 51 балл. "Торонто" 27 марта в гостях сыграет с "Монреаль Канадиенс".

"Нью-Джерси" в этот же день на выезде проведет встречу с "Вашингтон Кэпиталз". Ранее обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ), журналист американского издания The Athletic Дом Лущишин оценил шансы "Вашингтон Кэпиталз" на победу в Кубке Стэнли.