Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
3 часа назад

Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

На стадионе "Скотиабанк-Арена" в Торонто завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой местные "Мэйпл Лифз" принимали "Нью-Джерси Девилз".

Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Торонто" заброшенными шайбами отличились Мичелл Марнер, Пьер Энгвалль и российский форвард Илья Михеев. За "Нью-Джерси" забивали Дэймон Сиверсон и Нико Хишир.

Таким образом, после 63 проведенных встреч "Торонто" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 85 очков. "Нью-Джерси" после 64 игр занимает 14 позицию на Востоке, набрав 51 балл. "Торонто" 27 марта в гостях сыграет с "Монреаль Канадиенс".

"Нью-Джерси" в этот же день на выезде проведет встречу с "Вашингтон Кэпиталз". Ранее обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ), журналист американского издания The Athletic Дом Лущишин оценил шансы "Вашингтон Кэпиталз" на победу в Кубке Стэнли.

Последние новости
Хоккей,Пьер Энгвалль,Илья Михеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители