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1 час назад

IIHF начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики

ТАССТАССиещё 4

Совет по этике Международной федерации хоккея (IIHF) проведет расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

IIHF начала расследование в отношении ФХР
Фото: ТАССТАСС

"Совет IIHF направил ситуацию с Федерацией хоккея России на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение кодекса этики IIHF, совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в дисциплинарный совет IIHF", - говорится в заявлении.

На данный момент никаких дисциплинарных взысканий к ФХР со стороны IIHF не предъявлялось.

Ранее совет IIHF принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок.

Хоккей,
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