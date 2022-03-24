IIHF начала расследование в отношении ФХР

"Совет IIHF направил ситуацию с Федерацией хоккея России на рассмотрение в совет по этике в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение кодекса этики IIHF, совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в дисциплинарный совет IIHF", - говорится в заявлении.