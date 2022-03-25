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1 час назад

ФХР не обращалась в клубы КХЛ с просьбой о поддержке каких-либо акций

ТАССТАССиещё 3

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не направляла в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) писем и не контактировала с ними иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

ФХР не обращалась в клубы КХЛ с просьбой о поддержке каких-либо акций
Фото: ТАССТАСС

В ФХР также отметили, что федерация не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в национальные сборные.

В четверг Международная федерация хоккея (IIHF) открыла расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики. По мнению IIHF, ФХР якобы направила командам КХЛ инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Хоккей,
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