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40 минут назад

Овечкин покорил результат Дворжака по сыгранным матчам в НХЛ

Чемпионат.comЧемпионат.com

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин покорил результат Дворжака по сыгранным матчам в НХЛ
Фото: ReutersReuters

В этой встрече на площадке появился российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1261-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обогнал завершившего карьеру чешского форварда Радека Дворжака (1260) и поднялся на 83-е место.

За карьеру в НХЛ Овечкин забил 770 голов и сделал 626 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. Команда проиграла два своих последних матча. «Баффало», в свою очередь, находится на 12-м месте на Востоке. Победная серия команды составляет три матча подряд.

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