Малкин оформил хет-трик в матче с "Детройтом"

35-летний россиянин отличился на старте второго периода, реализовав численное преимущество с передач защитника Криса Летанга и нападающего Сидни Кросби. Спустя три минуты, Малкин поучаствовал во взятии ворот Брайаном Растом, получив балл за голевую передачу, а еще через две минуты российский форвард поразил ворота "Ред Уингз" во второй раз в матче. После чего на 46 минуте российский хоккеист оформил хет-трик. На данный момент в активе у Малкина 32 (16+16) очко в 30 матчах сезона. На льду в Питтсбурге идет 3 период, счет 10:2 в пользу хозяев.