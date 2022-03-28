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1 час назад

Малкин оформил хет-трик в матче с "Детройтом"

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".

Малкин оформил хет-трик в матче с "Детройтом"
Фото: ReutersReuters

35-летний россиянин отличился на старте второго периода, реализовав численное преимущество с передач защитника Криса Летанга и нападающего Сидни Кросби. Спустя три минуты, Малкин поучаствовал во взятии ворот Брайаном Растом, получив балл за голевую передачу, а еще через две минуты российский форвард поразил ворота "Ред Уингз" во второй раз в матче. После чего на 46 минуте российский хоккеист оформил хет-трик. На данный момент в активе у Малкина 32 (16+16) очко в 30 матчах сезона. На льду в Питтсбурге идет 3 период, счет 10:2 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Илья Сорокин получил травму и пропустит несколько следующих дней. На стадионе "Ю-би-эс Арена" в Нью-Йорке прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Нью-Йорк Айлендерс" принимает на своем льду "Тампу-Бэй Лайтнинг". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

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Хоккей,Брайан Раст,Крис Летанг,Илья Сорокин,Евгений Малкин,
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