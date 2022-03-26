Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам

«Вашингтон» справился на выезде с «Баффало» - 3:4 Б, хозяева вели, гости дважды сравнивали счет, последний раз это сделал Александр Овечкин на 37-й минуте. Овертайм завершился без голов, а в серии буллитов победный бросок тоже на счету Овечкина.Капитан «столичных» сократил отставание от бывшего канадского игрока Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ за все время до 30 шайб.Овечкин забросил 771 шайбу за все время в НХЛ и укрепился на третьем месте в списке лучших снайперов лиги за все время. На втором месте расположился Хоу, в активе которого 801 заброшенная шайба. Лидирует в списке бывший хоккеист, канадец Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.Овечкин также вышел на девятое место в списке по победным буллитам за всю историю НХЛ. На его счету 16 победных буллитов в карьере.