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1 час назад

Гол и победный буллит Овечкина сократили его отставание от Хоу до 30 шайб

Спорт уик-эндСпорт уик-эндиещё 5

«Вашингтон» справился на выезде с «Баффало» - 3:4 Б, хозяева вели, гости дважды сравнивали счет, последний раз это сделал Александр Овечкин на 37-й минуте. Овертайм завершился без голов, а в серии буллитов победный бросок тоже на счету Овечкина.Капитан «столичных» сократил отставание от бывшего канадского игрока Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ за все время до 30 шайб.Овечкин забросил 771 шайбу за все время в НХЛ и укрепился на третьем месте в списке лучших снайперов лиги за все время. На втором месте расположился Хоу, в активе которого 801 заброшенная шайба. Лидирует в списке бывший хоккеист, канадец Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.Овечкин также вышел на девятое место в списке по победным буллитам за всю историю НХЛ. На его счету 16 победных буллитов в карьере.

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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