Капитан "Спартака" ответил на вопрос о завершении карьеры

Капитан московского «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против СКА, а также ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
"Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь. Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.
В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив. Опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы.
Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея", - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.
Напомним, "Спартак" уступил в пятом матче противостояния со счетом 1:2 и проиграл серию со счетом 1-4.
В финале конференции питерцы встретятся с ЦСКА. Первые два матча пройдут 2 и 4 апреля в Санкт-Петербурге.