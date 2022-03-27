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1 час назад

Евгений Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго»

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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго Блэкхоукс».

Евгений Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго»
Фото: ReutersReuters

Дадонов забил победный гол в овертайме и отметился результативной передачей. Второй звездой матча стал форвард «Вегаса» Чандлер Стивенсон на счету которого гол и результативная передача. Третья звезда – защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело, который забросил одну шайбу.

Напомним, «Вегас» одержал волевую победу в матче с «Чикаго». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. При этом, после второго периода «Чикаго» вёл со счётом 3:0.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» встретится с «Баффало Сэйбрз».

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