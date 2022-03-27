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1 час назад

Капризов набрал 130-е очко в НХЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

На стадионе "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Миннесота Уайлд" принимает на своем льду "Бостон Брюинз". П

Капризов набрал 130-е очко в НХЛ
Фото: ReutersReuters

осле второго периода счет ничейный 1:1. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой на 9-й минуте встречи. Для россиянина этот гол стал 34-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 62 играх. Всего в активе россиянина 130 очков в НХЛ.

Также российский хоккеист продолжает закреплять за собой статус одного из лучших форвардов "Миннесоты" за все время. Капризов находится на пятой позиции по количеству набранных очков за сезон в истории клуба, чтобы обогнать Габорика ему нужно набрать 10 очков в оставшиеся 24 играх. "Миннесота" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 74 очка.

Ранее российский форвард Евгений Дадонов отметился победной шайбой в матче "Вегас Голден Найтс" и "Чикаго Блэкхокс".

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