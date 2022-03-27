Капризов набрал 130-е очко в НХЛ

осле второго периода счет ничейный 1:1. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой на 9-й минуте встречи. Для россиянина этот гол стал 34-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 62 играх. Всего в активе россиянина 130 очков в НХЛ.

Также российский хоккеист продолжает закреплять за собой статус одного из лучших форвардов "Миннесоты" за все время. Капризов находится на пятой позиции по количеству набранных очков за сезон в истории клуба, чтобы обогнать Габорика ему нужно набрать 10 очков в оставшиеся 24 играх. "Миннесота" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 74 очка.