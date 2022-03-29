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42 минуты назад

"Каролина" разгромила "Вашингтон" в матче НХЛ. Свечников отметился голевой передачей

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"Каролина" на выезде обыграла "Вашингтон" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Каролина" разгромила "Вашингтон" в матче НХЛ.
Фото: © AP Photo/Karl B DeBlaker© AP Photo/Karl B DeBlaker

В составе "Каролины" отличились Дерек Степан (3-я минута), Мартин Нечас (8, 36), Себастьян Ахо (29), Бретт Пеше (31), Брейди Скжей (50). У "Вашингтона" шайбу забросил Том Уилсон (27).

Российский нападающий "Каролины" отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Нечаса. 22-летний форвард набрал 58 очков (25 голов + 33 передачи) в 63 матчах текущего сезона. Выступающие за "Вашингтон" нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не сумели отличиться. Кузнецов прервал 12-матчевую результативную серию.

Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов появился на льду перед началом третьего периода, заменив пропустившего пять шайб чеха Витека Ванечека. Россиянин пропустил один гол и отразил пять бросков.

"Каролина" одержала вторую крупную победу подряд и набрала 95 очков в 66 матчах, команда занимает первое место в таблице Столичного дивизиона. "Вашингтон" идет четвертым с 84 очками за 68 игр.

Следующий матч "Каролина" проведет 30 марта на выезде против "Тампы". "Вашингтон" 4 апреля примет "Миннесоту".

Хоккей,Илья Самсонов,Себастьян Ахо,Дерек Степан,Том Уилсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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