Людучин: в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки

Бывший хоккеист московского «Спартака» Роман Людучин высказался о бомбардирских успехах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«В этом сезоне Овечкин Хоу не догонит, но в следующем точно выйдет на второе место. Саша настоящий монстр, что в психологическом плане, что в физическом. Сколько осталось голов до Гретцки? Это где-то три полноценных сезона. Мне кажется, в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда великого канадца, сделать из этого шоу. Это будет круто, когда Овечкин забросит 895-ю шайбу», — передает слова Людучина «Матч ТВ».
27 марта в матче против «Нью-Джерси» российский нападающий забросил свою 42-ю шайбу в сезоне. Таким образом, нападающий сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 29 шайб. Теперь на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.
Всего в этом сезоне на счету 36-летнего нападающего 72 очка. По этому показателю он идет 12-м в лиге. Лидирует по системе гол + пас среди всех игроков НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Она набрал 98 очков (35+63).
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин набрал 75-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.