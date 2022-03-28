Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
2 часа назад

Людучин: в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Бывший хоккеист московского «Спартака» Роман Людучин высказался о бомбардирских успехах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Людучин: В НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки
Фото: ReutersReuters

«В этом сезоне Овечкин Хоу не догонит, но в следующем точно выйдет на второе место. Саша настоящий монстр, что в психологическом плане, что в физическом. Сколько осталось голов до Гретцки? Это где-то три полноценных сезона. Мне кажется, в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда великого канадца, сделать из этого шоу. Это будет круто, когда Овечкин забросит 895-ю шайбу», — передает слова Людучина «Матч ТВ».

27 марта в матче против «Нью-Джерси» российский нападающий забросил свою 42-ю шайбу в сезоне. Таким образом, нападающий сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 29 шайб. Теперь на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

Всего в этом сезоне на счету 36-летнего нападающего 72 очка. По этому показателю он идет 12-м в лиге. Лидирует по системе гол + пас среди всех игроков НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Она набрал 98 очков (35+63).

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин набрал 75-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Последние новости
Хоккей,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Артемий Панарин,Роман Людучин,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители