Людучин: в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки

«В этом сезоне Овечкин Хоу не догонит, но в следующем точно выйдет на второе место. Саша настоящий монстр, что в психологическом плане, что в физическом. Сколько осталось голов до Гретцки? Это где-то три полноценных сезона. Мне кажется, в НХЛ сделают все, чтобы увидеть падение рекорда великого канадца, сделать из этого шоу. Это будет круто, когда Овечкин забросит 895-ю шайбу», — передает слова Людучина «Матч ТВ».