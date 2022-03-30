Малкин стал рекордсменом по голевым пасам в НХЛ среди россиян

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян, благодаря результативному пасу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3).

Таким образом, на счету 35-летнего нападающего стало 697 результативных передач, благодаря чему он обошел Сергея Федорова (696) и стал единоличным лидером по этому показателю. При этом Федоров провел в НХЛ 1248 игр, у Малкина – 970 матчей.

В активе Малкина 33 (16+17) очка в 31 матче нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции. В следующем туре «Пингвинз» в гостях сыграют с «Миннесотой Уайлд». Матч состоится в ночь на 1 апреля.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о хет-трике Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Детройт Ред Уингз» (11:2), где форвард стал первой звездой матча.