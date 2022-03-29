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34 минуты назад

Главный тренер сборной России рассказал о давлении на Овечкина в НХЛ

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о выступлении российских спортсменов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России рассказал о давлении на Овечкина в НХЛ
Фото: ReutersReuters

Он рассказал о давлении, которое оказывается на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», — заявил тренер.

Он добавил, что поддерживает связь с хоккеистом и пожелал ему терпения.

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по победным шайбам

Жамнов выразил уверенность, что команды НХЛ не будут расторгать контракты с российскими игроками.

«Они — звезды. И они нужны этому рынку. Ну представьте, если из НХЛ уйдут Овечкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов… Могу всех перечислить. И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу», — подчеркнул тренер.

Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. В 62 матчах он забросил 42 шайбы и отдал 36 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1262 матч и поразил ворота соперников 772 раза. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Хоккей,Алексей Жамнов,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,Андрей Василевский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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