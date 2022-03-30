Ничушкин признан первой звездой матча «Калгари» — «Колорадо»

В ночь на среду Ничушкин оформил дубль в матче против "Калгари" (2:1). Второй звездой был признан канадский форвард "Флориды" Джонатан Юбердо, записавший на свой счет три очка (две шайбы + одну передачу) в матче с "Монреалем" (7:4).