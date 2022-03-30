Ничушкин признан первой звездой матча «Калгари» — «Колорадо»

Российский нападающий клуба "Колорадо" Валерий Ничушкин признан третьй звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду Ничушкин оформил дубль в матче против "Калгари" (2:1). Второй звездой был признан канадский форвард "Флориды" Джонатан Юбердо, записавший на свой счет три очка (две шайбы + одну передачу) в матче с "Монреалем" (7:4).
Первой звездой стал канадский форвард "Тампы" Стивен Стэмкос, который заработал три очка (1+2) в матче с "Каролиной" (4:3).