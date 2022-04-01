Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за сезон

В основное время встречи у хозяев льда отличился Кирилл Капризов. Теперь на его счету 83 (38+45) очка в 65 матчах нынешнего сезона, что является повторением рекорда клуба по количеству набранных очков в ходе одного сезона, установленного Марианом Габориком в сезоне-2007/08 — 83 очка в 77 играх.