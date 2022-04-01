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1 час назад

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за сезон

Матч ТВиещё 9

«Миннесота Уайлд» на своем льду в овертайме уступила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за сезон
Фото: ReutersReuters

В основное время встречи у хозяев льда отличился Кирилл Капризов. Теперь на его счету 83 (38+45) очка в 65 матчах нынешнего сезона, что является повторением рекорда клуба по количеству набранных очков в ходе одного сезона, установленного Марианом Габориком в сезоне-2007/08 — 83 очка в 77 играх.

Капризов также установил новый рекорд «Миннесоты» по голам за календарный месяц — 14 шайб. Предыдущий рекорд принадлежал Эрику Стаалу — 13 шайб.

Хоккей,Эрик Стаал,Кирилл Капризов,
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