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1 час назад

Третьяк рассказал, как состоял в обществе трезвости и боролся с пьянством

Советский спорт

Прославленный хоккеист занимался этим в принудительном порядке.

Третьяк рассказал, как состоял в обществе трезвости и боролся с пьянством
Фото: ТАССТАСС

Бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, чем ему приходилось заниматься в советские годы сразу после окончания карьеры.

«Когда в СССР началась антиалкогольная кампания, я вошел в правление Всесоюзного добровольного общества трезвости? Меня никто не спрашивал. Вышло распоряжение ЦК - а я член партии. Подчинился», - приводит слова Третьяка «СЭ».

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. В марте прошлого года он был вынужден покинуть совет IIHF из-за санкций ВАДА в отношении России.

Хоккей,Владислав Третьяк,Всемирное антидопинговое агентство,
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