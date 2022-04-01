Третьяк рассказал, как состоял в обществе трезвости и боролся с пьянством

Прославленный хоккеист занимался этим в принудительном порядке.

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Бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, чем ему приходилось заниматься в советские годы сразу после окончания карьеры.

«Когда в СССР началась антиалкогольная кампания, я вошел в правление Всесоюзного добровольного общества трезвости? Меня никто не спрашивал. Вышло распоряжение ЦК - а я член партии. Подчинился», - приводит слова Третьяка «СЭ».