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1 час назад

Российский вратарь признан первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь признан первой звездой дня в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летний голкипер в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0) отразил 37 бросков. Для Бобровского это третий шатаут в сезоне и 37-й в карьере в лиге.

Второй звездой назван нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который отметился голом и результативной передачей в игре с «Виннипег Джетс» (7:3). Американец первым преодолел отметку в 50 заброшенных шайб в нынешнем сезоне.

Третьей звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Марк Маклафлин, забросивший дебютную шайбу в НХЛ в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:1).

Ранее сообщалось, что нападающий Евгений Малкин догнал чешского форварда Яромира Ягра по числу победных голов за «Питтсбург».

На счету обоих хоккеистов теперь по 78 шайб. Они теперь делят первую строчку по этому показателю в истории клуба. Напомним, встреча между «Питтсбургом» и «Миннесотой» завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:3 (ОТ).

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Хоккей,Евгений Малкин,Сергей Бобровский,
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