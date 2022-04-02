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1 час назад

ЦСКА повел в серии против СКА в полуфинале плей-офф КХЛ

ТАССиещё 6

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА со счетом 3:1 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 475 зрителей.

ЦСКА вышел вперед в серии против СКА в плей-офф КХЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (2-я минута), Александр Попов (57) и Владислав Каменев (59). У СКА отличился Андрей Кузьменко (23). Для Кузьменко набранное очко стала 12-м в текущем розыгрыше Кубка Гагарина (семь шайб + пять передач), он делит первое место в списке бомбардиров со словацким нападающим "Авангарда" Петером Цеглариком (0+12), омский клуб уже выбыл из турнира, уступив в четвертьфинале магнитогорскому "Металлургу" (3-4). Голкипер ЦСКА Иван Федотов одержал 50-ю победу за время выступления в КХЛ.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.

ЦСКА одержал девятую победу кряду в текущем розыгрыше Кубке Гагарина. До этого столичные армейцы всухую обыграли ярославский "Локомотив" (4-0) и московское "Динамо" (4-0). СКА победил минского "Динамо" (4-0) и московский "Спартак" (4-1).

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате, в каждом из которых победы одержали хозяева - ЦСКА дважды победил в Москве (3:1, 4:0), СКА - один раз в Петербурге (3:2 ОТ). Команды встречаются на этой стадии в четвертый раз подряд, в предыдущие три раза сильнее был столичный клуб - 4-2 в 2018 году, 4-3 в 2019-м и 4-2 в 2021-м. В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса. В плей-офф ЦСКА в последний раз проиграл серию СКА в 2015 году (3-4).

ЦСКА побеждал в Кубке Гагарина в 2019 году, трижды команда становилась финалистом турнира (2016, 2018, 2021). СКА два раза выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017).

Хоккей,Максим Соркин,Иван Федотов,Владислав Каменев,Андрей Кузьменко,Александр Попов,СКА,Металлург,Динамо,ХК Авангард,Спартак,
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