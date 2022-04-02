ЦСКА вышел вперед в серии против СКА в плей-офф КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (2-я минута), Александр Попов (57) и Владислав Каменев (59). У СКА отличился Андрей Кузьменко (23). Для Кузьменко набранное очко стала 12-м в текущем розыгрыше Кубка Гагарина (семь шайб + пять передач), он делит первое место в списке бомбардиров со словацким нападающим "Авангарда" Петером Цеглариком (0+12), омский клуб уже выбыл из турнира, уступив в четвертьфинале магнитогорскому "Металлургу" (3-4). Голкипер ЦСКА Иван Федотов одержал 50-ю победу за время выступления в КХЛ.

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате, в каждом из которых победы одержали хозяева - ЦСКА дважды победил в Москве (3:1, 4:0), СКА - один раз в Петербурге (3:2 ОТ). Команды встречаются на этой стадии в четвертый раз подряд, в предыдущие три раза сильнее был столичный клуб - 4-2 в 2018 году, 4-3 в 2019-м и 4-2 в 2021-м. В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса. В плей-офф ЦСКА в последний раз проиграл серию СКА в 2015 году (3-4).