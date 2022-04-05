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1 час назад

Бучневича признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

ТАССиещё 2

Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Бучневича признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Фото: AP Photo/Jeff RobersonAP Photo/Jeff Roberson

26-летний россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в победном матче с "Аризоной" (5:1). Бучневич набрал 57 очков (24 заброшенные шайбы + 33 голевые передачи) в 60 встречах текущего регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, сделавший хет-трик в игре с "Тампой" (6:2). Второй звездой стал канадский форвард "Бостона" Джейк Дебраск, забросивший две шайбы в матче с "Коламбусом" (3:2 ОТ), включая победную.

Хоккей,Павел Бучневич,
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