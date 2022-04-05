Бучневича признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
26-летний россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в победном матче с "Аризоной" (5:1). Бучневич набрал 57 очков (24 заброшенные шайбы + 33 голевые передачи) в 60 встречах текущего регулярного чемпионата.
Первой звездой дня признан американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, сделавший хет-трик в игре с "Тампой" (6:2). Второй звездой стал канадский форвард "Бостона" Джейк Дебраск, забросивший две шайбы в матче с "Коламбусом" (3:2 ОТ), включая победную.