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1 час назад

Овечкин отреагировал на второе подряд разгромное поражение "Вашингтона"

Газета.Ruиещё 2

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о разгромном поражении своей команды от «Миннесоты Уайлд» 1:5, которое стало для них вторым кряду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин высказался о разгромном поражении «Вашингтона»
Фото: ReutersReuters

«Нужно забыть эту игру. Последние два матча мы не смогли показать, на что мы способны. Но нужно двигаться дальше. Следующая встреча будет очень трудной», — сказал 36-летний россиянин на послематчевой пресс-конференции.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (дубль), Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье. У столичной команды гол забил Гарнет Хэтэуэй. Ему ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Это поражение стало для «Кэпиталз» вторым разгромным подряд. В прошлом матче команда уступила «Каролине» со счетом 1:6. «Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе.

Следующий матч подопечные Питера Лавиолетта проведут 7 апреля против «Тампы».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошел финна Яри Курри в списке бомбардиров в истории НХЛ.

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