Овечкин высказался о разгромном поражении «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о разгромном поражении своей команды от «Миннесоты Уайлд» 1:5, которое стало для них вторым кряду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нужно забыть эту игру. Последние два матча мы не смогли показать, на что мы способны. Но нужно двигаться дальше. Следующая встреча будет очень трудной», — сказал 36-летний россиянин на послематчевой пресс-конференции.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (дубль), Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье. У столичной команды гол забил Гарнет Хэтэуэй. Ему ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Это поражение стало для «Кэпиталз» вторым разгромным подряд. В прошлом матче команда уступила «Каролине» со счетом 1:6. «Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе.
Следующий матч подопечные Питера Лавиолетта проведут 7 апреля против «Тампы».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обошел финна Яри Курри в списке бомбардиров в истории НХЛ.