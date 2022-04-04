Овечкин обогнал Курри в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» и благодаря этому набрал 1399-е очко в 1264 матчах за карьеру в НХЛ.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Это позволило 36-летнему нападающему обогнать в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Яри Курри.

Таким образом, россиянин вышел на 21-е место по этому показателю. Знаменитый в прошлом финн набрал 1398 очков в 1251 матче.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 79 очков: забросил 42 шайбы и отдал 37 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 772 гола и 627 передач.