ЦСКА проиграл СКА и потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Кубка Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 205 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Фальковский (28-я минута), Никита Гусев (39). У ЦСКА отличился Александр Попов (2).

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Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 6 апреля и начнется в 19:00 мск.

Гусев провел свой 500-й матч в КХЛ, ранее нападающий выступал за ЦСКА (2010-2012), хабаровский "Амур" (2012-2013), ханты-мансийскую "Югру" (2013-2015). С 2015 по 2019 год он выступал за СКА, в сезоне-2016/17 стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербуржцев. С 2019 года нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду". В сентябре 2021 года Гусев подписал пробный контракт с "Торонто", однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. В октябре 2021 года нападающий подписал контракт с петербургским клубом, соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

ЦСКА потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, прервав серию из девять побед подряд. До этого столичные армейцы всухую победили ярославский "Локомотив" (4-0) в первом раунде плей-офф КХЛ и московское "Динамо" (4-0) во втором раунде. СКА в первом раунде обыграл минское "Динамо" (4-0), во втором раунде - московский "Спартак" (4-1).

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате, в каждом из которых победы одержали хозяева - ЦСКА дважды победил в Москве (3:1, 4:0), СКА - один раз в Санкт-Петербурге (3:2 в овертайме). Команды встречаются на этой стадии в четвертый раз подряд, в предыдущие три раза сильнее был столичный клуб - 4-2 в 2018 году, 4-3 в 2019 году и 4-2 в 2021 году. В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса. В плей-офф ЦСКА в последний раз проиграл серию СКА в 2015 году, ведя со счетом 3-0.