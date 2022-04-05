Капризов оценил шансы Овечкина побить рекорд Грецки

Хоккеист считает, что Овечкин побьет рекорд, это лишь вопрос времени. По его мнению, это будет хорошим примером для игры и для всего хоккея в целом. Напомним, что накануне "Вашингтон" Овечкина крупно уступил "Миннесоте" Капризова. В этом сезоне на счету 36-летнего российского нападающего 79 очков. По этому показателю он идет 15-м в лиге.