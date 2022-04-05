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2 часа назад

Капризов оценил шансы Овечкина побить рекорд Грецки

Газета.Ru

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оценил шансы капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, принадлежащий канадской легенде Уэйну Гретцки.

Капризов оценил шансы Овечкина побить рекорд Грецки
Фото: Erin Loughrey/Minnesota Wild и John McCreary/Icon Sportswire/Global Look PressErin Loughrey/Minnesota Wild и John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

"Я счастлив, что он в погоне за рекордом по голам", — приводит слова Капризова The Athletic.

Хоккеист считает, что Овечкин побьет рекорд, это лишь вопрос времени. По его мнению, это будет хорошим примером для игры и для всего хоккея в целом. Напомним, что накануне "Вашингтон" Овечкина крупно уступил "Миннесоте" Капризова. В этом сезоне на счету 36-летнего российского нападающего 79 очков. По этому показателю он идет 15-м в лиге.

Лидирует по системе гол + пас среди всех игроков НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид из "Эдмонтона". Он набрал 106 очков (40+66). Всего на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

Ранее канадский журналист The Athletic Скотт Уилер назвал российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова третьим лучших хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса.

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Хоккей,Скотт Уилер,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,Александр Овечкин,
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