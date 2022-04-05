Финский «Йокерит» покинул КХЛ

Также сообщается, что генеральный менеджер клуба Яри Курри выходит из состава совета директоров КХЛ.Новости о том, где клуб будет выступать в следующем сезоне, пресс-служба обещала привести дополнительно. Ранее в СМИ писали, что «Йокерит» может вернуться в чемпионат Финляндии, где играл до вступления в КХЛ.