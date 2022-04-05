Финский «Йокерит» покинул КХЛ

Финский «Йокерит» официально подтвердил, что покидает состав Континентальной хоккейной лиги. Заявление приводит клубная пресс-служба.
Также сообщается, что генеральный менеджер клуба Яри Курри выходит из состава совета директоров КХЛ.Новости о том, где клуб будет выступать в следующем сезоне, пресс-служба обещала привести дополнительно. Ранее в СМИ писали, что «Йокерит» может вернуться в чемпионат Финляндии, где играл до вступления в КХЛ.
Ранее во вторник Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на следующий сезон, в нем выступят 22 команды. По сравнению с сезоном нынешним, в их число не вошли «Йокерит» и рижское «Динамо».