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1 час назад

Малкин вышел на 57-е место по результативным передачам в истории НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:6) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отдал результативную передачу, которая стала для него 699-й за карьеру.

Малкин вышел на 57-е место по голевым передачам в истории НХЛ
Фото: ReutersReuters

Таким образом, нападающий вышел на 57-е место в истории лиги по количеству ассистов, превзойдя достижение Брэндана Шэнахана и Дэйва Андрейчука, которые завершили свои карьеры на отметке в 698 голевых передач.

Следующей целью для 35-летнего россиянина является результат Джереми Реника, который занимает 56-е место с 703 голевыми передачами.

При этом уже следующая голевая передача позволит Малкину стать первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому покорится рубеж в 700 голевых передач за карьеру.

В текущем сезоне Малкин провел 34 матча, в которых набрал 36 (17+19) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьим игроком в истории своего клуба, забросившим 40 шайб за сезон.

Хоккей,Кирилл Капризов,Евгений Малкин,
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