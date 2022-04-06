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1 час назад

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады»

Sports.ruиещё 1

Как заявил генеральный директор клуба из Тольятти Александр Чеботарев, в конце марта поступило официальное письмо от компании о приостановлении траншей, которые планировались на окончание сезона.

«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады»
Фото: ТАССТАСС

«Речь не идет о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты.

Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернется к нормальной работе. Еще раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождем», – сказал Чеботарев.

Руководитель клуба ВХЛ отметил, что даже если отношения со спонсором возобновятся в августе или сентябре, то это не будет критично для клуба.

«Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может, получится так, что «Лада» не потянет эти контракты.

Если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость», – отметил Чеботарев.

Ранее стало известно, что автопроизводитель ушел в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов».

Хоккей,Александр Чеботарев,Автоваз,
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