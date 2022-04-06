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24 минуты назад

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ТАССиещё 3

Московский ЦСКА со счетом 6:2 обыграл санкт-петербургский СКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду в Москве на "ЦСКА-Арене".

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (42, 60-я минуты), Никита Нестеров (46), Александр Попов (50), Павел Карнаухов (50), Антон Слепышев (51). У СКА отличились Никита Гусев (20) и Александр Волков (31).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве 8 апреля и начнется в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате, в каждом из которых победы одержали хозяева: ЦСКА дважды победил в Москве (3:1, 4:0), СКА был сильнее в Санкт-Петербурге (3:2 ОТ). Команды встречаются на этой стадии в четвертый раз подряд, предыдущие три серии остались за столичным клубом. В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса. В последний раз ЦСКА проиграл серию СКА в плей-офф в 2015 году, ведя со счетом 3-0.

СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). ЦСКА завоевал трофей в 2019 году, трижды команда становилась финалистом турнира (2016, 2018, 2021).

Хоккей,Максим Соркин,Павел Карнаухов,Антон Слепышев,Никита Нестеров,Никита Гусев,Александр Попов,Александр Волков,СКА,
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