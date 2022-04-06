ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате, в каждом из которых победы одержали хозяева: ЦСКА дважды победил в Москве (3:1, 4:0), СКА был сильнее в Санкт-Петербурге (3:2 ОТ). Команды встречаются на этой стадии в четвертый раз подряд, предыдущие три серии остались за столичным клубом. В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса. В последний раз ЦСКА проиграл серию СКА в плей-офф в 2015 году, ведя со счетом 3-0.