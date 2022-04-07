Российский хоккеист заявил, что Бензема заслужил "Золотой мяч"

Российский хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев поделился мнением об игре форварда мадридского "Реала" Карима Бензема в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси". "Как болельщик "Барсы" и "Челси" хочу сказать, выносите ему "Золотой мяч", - написал Голышев в соцсетях.

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Встреча, которая проходила в Англии, завершилась со счетом 3:1. В составе синих отличился Кай Хаверц. За "сливочных" хет-триком отметился Карим Бензема. Ответный поединок пройдет в Мадриде 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч."Челси" — "Реал" — 1:3Голы: 0:1 — Бензема, 21; 0:2 — Бензема, 24; 1:2 — Хаверц, 40; 1:3 — Бензема, 46.