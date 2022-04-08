Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" уверенно победить "Питтсбург"

Газета.Ruиещё 1

В Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местные "Рейнджерс" принимали "Питтсбург Пингвинз".

Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" уверенно победить "Питтсбург"
Фото: Bruce Bennett/USA TODAY Sports/ReutersBruce Bennett/USA TODAY Sports/Reuters

Победу в матче одержали хоккеисты "Нью-Йорка" со счетом 3:0. Счет в матче открыл нападающий Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Удвоил преимущество российский форвард Артемий Панарин с передач Джейкоба Трубы и Эндрю Коппа. Отметим, что для Панарина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Также в этом сезоне в активе россиянина 65 результативных передач. Форвард Драйден Хант с передачи Зибанеджада в конце матча отправил шайбу в пустые ворота. Таким образом, "Рейнджерс" занимают третью позицию в турнирной таблице НХЛ, имея в активе 98 очков. "Питтсбург" располагается на седьмой позиции, набрав 92 балла.

Ранее сообщалось, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим 43+ гола за сезон в возрасте 36+ лет.

Хоккей,Крис Крайдер,Фрэнк Ватрано,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители