Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" уверенно победить "Питтсбург"

В Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местные "Рейнджерс" принимали "Питтсбург Пингвинз".

Фото: Bruce Bennett/USA TODAY Sports/Reuters Bruce Bennett/USA TODAY Sports/Reuters

Победу в матче одержали хоккеисты "Нью-Йорка" со счетом 3:0. Счет в матче открыл нападающий Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Удвоил преимущество российский форвард Артемий Панарин с передач Джейкоба Трубы и Эндрю Коппа. Отметим, что для Панарина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Также в этом сезоне в активе россиянина 65 результативных передач. Форвард Драйден Хант с передачи Зибанеджада в конце матча отправил шайбу в пустые ворота. Таким образом, "Рейнджерс" занимают третью позицию в турнирной таблице НХЛ, имея в активе 98 очков. "Питтсбург" располагается на седьмой позиции, набрав 92 балла.