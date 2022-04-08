Матч НХЛ закончился массовой дракой

В конце матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» произошла массовая драка.

Фото: Bruce Bennett/USA TODAY Sports Bruce Bennett/USA TODAY Sports

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Рейнджерс». Видео инцидента доступно на YouTube-канале «NHL Rejects».

Счет в матче открыл нападающий Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Удвоил преимущество российский форвард Артемий Панарин с передач Джейкоба Трубы и Эндрю Коппа. Отметим, что для Панарина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Также в этом сезоне в активе россиянина 65 результативных передач. Форвард Драйден Хант с передачи Зибанеджада в конце матча отправил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Рейнджерс» занимают четвертую позицию в турнирной таблице НХЛ, имея в активе 98 очков. «Питтсбург» располагается на седьмой позиции, набрав 92 балла.