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1 час назад

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 2

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков и провел четвертую "сухую" игру в сезоне, одержав 33-ю победу в 46 матчах.

Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первой звездой дня стал форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в гостевой игре против "Далласа" (4:3 ОТ). Мэттьюс забросил 55-ю шайбу в сезоне и побил 40-летний рекорд "Торонто" по этому показателю, превзойдя достижение Рика Вэйва.

Третьей звездой дня признан защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, сделавший три результативные передачи в гостевой встрече с "Оттавой" (3:2). Йоси установил рекорд клуба по набранным очкам за сезон, в его активе 19 шайб и 68 передач в 68 матчах. Ранее достижение принадлежало форварду Полу Карии (85 очков в 82 играх в сезоне-2005/06).

Хоккей,Роман Йоси,Пол Кария,Игорь Шестеркин,
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