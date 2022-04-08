Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков и провел четвертую "сухую" игру в сезоне, одержав 33-ю победу в 46 матчах.

Первой звездой дня стал форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в гостевой игре против "Далласа" (4:3 ОТ). Мэттьюс забросил 55-ю шайбу в сезоне и побил 40-летний рекорд "Торонто" по этому показателю, превзойдя достижение Рика Вэйва.