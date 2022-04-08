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6 часов назад

Овечкин оценил игру соотечественника Капризова

Газета.Ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру соотечественника Кирилла Капризова, выступающего за «Миннесоту Уайлд».

Овечкин оценил уровень Капризова
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. За его плечами большой опыт, есть выступления за национальную сборную, много матчей на взрослом уровне. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором навыков», — приводит слова Овечкина The Athletic.

36-летний обладатель Кубка Стенли также отметил доверие главного тренера «Миннесоты», оказанное Капризову.

«Очевидно, что Дин Эвасон — человек, который даст такому парню, как Кирилл, много игрового времени, позволит ему быть тем, кем он является. Это круто», — заявил форвард «Вашингтона».

В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов сыграл за «Миннесоту» 68 матчей, забросив 40 шайб и отметившись 47 голевыми передачами. 24-летний россиянин установил рекорд клуба по количеству баллов, набранных в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что руководство «Торонто Мейпл Лифс» проявляет интерес к российскому форварду «Авангарда» Сергею Толчинскому.

Хоккей,Сергей Толчинский,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,ХК Авангард,
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