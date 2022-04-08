Овечкин оценил уровень Капризова

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру соотечественника Кирилла Капризова, выступающего за «Миннесоту Уайлд».
«Он приехал в НХЛ, будучи зрелым игроком. За его плечами большой опыт, есть выступления за национальную сборную, много матчей на взрослом уровне. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором навыков», — приводит слова Овечкина The Athletic.
36-летний обладатель Кубка Стенли также отметил доверие главного тренера «Миннесоты», оказанное Капризову.
«Очевидно, что Дин Эвасон — человек, который даст такому парню, как Кирилл, много игрового времени, позволит ему быть тем, кем он является. Это круто», — заявил форвард «Вашингтона».
В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов сыграл за «Миннесоту» 68 матчей, забросив 40 шайб и отметившись 47 голевыми передачами. 24-летний россиянин установил рекорд клуба по количеству баллов, набранных в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что руководство «Торонто Мейпл Лифс» проявляет интерес к российскому форварду «Авангарда» Сергею Толчинскому.