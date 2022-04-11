Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» одолел «Бостон» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:2. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в этом матче свою 45-ю шайбу в сезоне, передает «МИР 24».

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Как отмечается, во втором периоде было забито сразу четыре гола. Счет открыл защитник «столичных» Джон Карлсон. Потом в течение одной минуты хозяева пропустили сразу две шайбы, однако они стали для «Бостона» первыми и последними в этом матче. «Вашингтон» усилиями Тома Уилсона, Ларса Эллера и Александра Овечкина вырвал победу. Капитану «Вашингтона» ассистировал другой россиянин – Евгений Кузнецов.

Александр Овечкин – лучший игрок своей команды по числу заброшенных шайб. Кроме того, на его счету 38 голевых передач. Среди всех игроков лиги капитал «столичных» занимает четвертое место по количеству шайб. Возглавляет рейтинг Остон Мэттьюс из «Торонто».

Всего же Овечкин забросил уже 774 заброшенные шайбы и продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. на второй строчке – два легендарных канадца. У Горди Хоу 801 гол, у Уэйна Гретцки – 894.