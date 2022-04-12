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1 час назад

Овечкин опередил Хоу по количеству голов за сезон для игроков 36+ лет

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче с "Бостон Брюинз" (4:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь на счету Овечкина в нынешнем сезоне 45 шайб, и он обошел Горди Хоу, который в 40 лет отличился 44 раза.

Овечкин опередил Хоу по количеству голов за сезон для игроков 36+ лет
Фото: ReutersReuters

Теперь для игроков в возрасте 36+ более результативный чемпионат есть только у финна Теему Селянне, который в 36 лет в кампании-2006/07 отличился 48 раз. 36-летний форвард забросил свою 45-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 26 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Напомним, Хоу занимает второе меcто по этому показателю. Он забил 801 гол. На cчету Овечкина 775 заброшенных шайб. Лидирует по голам в иcтории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота cоперников 894 раза. "Вашингтон" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков после 72 матчей.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Буре в НХЛ по голам в пустые ворота.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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