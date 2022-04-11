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1 час назад

Малкин был оштрафован на четыре минуты за удары соперника клюшкой по рукам и по лицу

Чемпионат.com

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт третий период, счёт в матче – 2:2.

Малкин ударил соперника клюшкой по лицу и рукам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После сирены об окончании второго периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на его лице появилась кровь. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.

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В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В сегодняшнем матче Евгению пока не удалось совершить результативные действия. До игры «Питтсбург» занимал седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка.

Хоккей,Евгений Малкин,
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