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3 часа назад

Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Чемпионат.comиещё 1

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки в НХЛ.

Овечкин повторил достижение Гретцки
Фото: ReutersReuters

Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству месяцев в НХЛ с 100+ голами. Оба хоккеиста забивали по 100+ голов в семи месяцах.

Напомним, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2). Эта шайба стала для россиянина 100-й в регулярных чемпионатах НХЛ, которую он сумел забросить в апреле.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 38 голевых передач в 70 проведённых встречах.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 баллов после 72 встреч. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией Флайерз» (13 апреля, 2:00 мск).
Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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